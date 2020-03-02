Хирн назвал возможную дату боя Пакьяо - Гарсия

Майк Коппинджер сообщил в своем Twitter возможную дату и место проведения боя WBA в полусреднем весе (до 66.7 кг), филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO), и экс-чемпиона в четырех весовых категориях, американца Майки Гарсии (40-1-0, 30 KO).

По словам Коппинджера, поединок может состояться 11-го июля в Саудовской Аравии с трансляцией на стримминг-сервисе DAZN.

"После победы над Джесси Варгасом Майки Гарсия готов сразиться с Мэнни Пакьяо. Титульный бой в полусреднем весе может пройти 11-го июля в Саудовской Аравии на DAZN. Следующие две недели Хирн проведет в попытках договориться с командой Пакьяо", - написал Коппинджер.

Напомним, что Пакьяо не выступал с июля прошлого года, когда по итогам двенадцати раундов он раздельным решением судей победил американца Кита Турмана (29-1-0, 22 KO).