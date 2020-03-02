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Руис назвал цель на 2020 год

Бокс
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Мексиканец хочет провести бой с Фьюри

Руис назвал цель на 2020 год
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Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энди Руис сообщил о желании провести бой против чемпиона WBC в тяжелом дивизионе Тайсона Фьюри.

"Я хочу начать подготовку к поединку в тренировочном лагере. Полон желания тренироваться.

Сейчас я хочу сосредоточиться на себе. Я хочу драться в августе. Мне предлагают бой против Луиса Ортиса, но, думаю, что сначала я должен получить разминочный поединок перед большим испытанием.

Моя цель – бой против Тайсона Фьюри. Но сначала я должен провести поединок в августе", – заявил Руис.

В своем последнем поединке Руис проиграл решением судей чемпиону WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа.

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В статье: Тайсон Фьюри Энди Руис
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