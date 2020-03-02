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Президент UFC хочет видеть Фьюри в UFC

Бокс
(1 голосов)

Осталось дождаться ответа Тайсона

Президент UFC хочет видеть Фьюри в UFC
Новина українською

Президент UFC Дэйна Уайт восхитился победой Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером.

"Фьюри выглядел изумительно, был великолепен. Тайсон провел отличный бой, он дрался идеально. Меня интересует будущее Фьюри во всех видах единоборств. Он выглядел чертовски хорошо.

Я с восхищением смотрю на Фьюри, невзирая на то, где он выступает. Если он захочет драться в UFC, я буду рад. С нетерпением жду увидеть, что ждет его дальше в боксе", – сказал Уайт.

Напомним, Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде и стал чемпионом мира по версии WBC.

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В статье: Дана Уайт
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