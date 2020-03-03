Хирн объявил о начале переговоров по бою Джошуа – Фьюри

Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в статусе чемпиона WBA, WBO и IBF 20 июня в Лондоне проведет защиту против Кубрата Пулева (28-1, 14 КО), а у чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) ориентировочно на июль запланирован третий поединок с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

"Круто то, что оба боя пройдут почти в одно и то же время. Джошуа отбоксирует в июне, а Фьюри в июле. Это даст возможность нам продолжить переговоры, сделать все, чтобы схватка состоялась в декабре этого года.

Если оба бойца выиграют летом, их очный бой точно состоится. Честно скажу, у нас было уже немало встреч с сопромоутером Фьюри Бобом Арумом об этом поединке. Но мы отдавали себе отчет в том, что все в руках Уайлдера. Мы были правы – он решил воспользоваться правом на третий бой, хочет вернуть свой титул. Он не согласится подождать. Он не уступит.

Я считаю, что бой за звание абсолюта хэвивейта должен состояться до конца этого года. Уверен, что Джошуа и Фьюри встретятся минимум дважды. Не исключаю, что у них будет трилогия. Именно об этом мы сейчас и говорим с ними – о контракте на два боя. Даты – конец этого года и лето 2021 года. Очень хотим сделать все, чтобы хотя бы один из поединков состоялся здесь, в Британии", - заявил Хирн.