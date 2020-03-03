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Эксперт: В бою с Ломаченко Лопес будет бит
Мексиканский тренер Джоэл Диас делает ставку на украинца.
Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) ориентировочно 30 мая в США проведет бой с небитым чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом (15-0, 13 КО).
"Лопес отличный боец, у него прекрасные передвижения, он умный, но выйдя против Ломаченко, он будет бит. Потому что Ломаченко – это более опытный боец, у него отличные углы. Люди говорят, что Теофимо тяжело бьет. ОК, Линарес также тяжело бьет. Ломаченко пропустил и вернулся.
Я думаю, у Ломаченко есть все необходимое, чтобы расстроить планы такого молодого бойца, как Теофимо Лопес. Я просто думаю, что даже если он проиграет Ломаченко, не будет проблемы. Он проиграет лучшему бойцу pound-for-pound в мире. Он ничего не потеряет. Я просто считаю, что это неправильное время.
Им следовало бы подождать немного дольше, дать время Теофимо Лопесу показать себя, стать более нарицательным именем, чтобы сгенерировать интерес у людей. А так – я отдаю предпочтение Ломаченко", - сказал Диас для портала Fighthype.
Ранее Теофимо Лопес пообещал нокаутом завершить бой против Василия Ломаченко.