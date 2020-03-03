Мейвезер: Джошуа мог закончить бой с Кличко за три раунда

Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в апреле 2017 года на Уэмбли техническим нокаутом в 11-м раунде побил Владимира Кличко и отправил украинца на пенсию. В шестом раунде нынешний чемпион WBA, WBO и IBF впервые в карьере побывал в нокдауне, но смог вернуться в бой.

"В бою с Кличко он показал, что у него – большое сердце. Но мы хотим изменить некоторые вещи, сделав его защиту по-настоящему острой и опасной. Я не пытаюсь увести Энтони от его тренеров, но есть вещи, которые мы хотим изменить.

Бой Джошуа – Кличко продлился 11 раундов, но на самом деле их могло быть и три. Бой шел своим чередом, но затем все перевернулось с ног на голову. После этого поединка Энтони хвалил своих тренеров, но я должен хвалить только его. Когда он поднялся после нокдауна и продолжил сражаться", - отметил Мейвезер.

Энтони Джошуа вернется на ринг 20 июня в бою с обязательным претендентом IBF Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).

Ранее UA-Футбол сообщал, что промоутер Джошуа ведет переговоры по бою с Тайсоном Фьюри.