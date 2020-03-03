  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Мейвезер: Джошуа мог закончить бой с Кличко за три раунда
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мейвезер: Джошуа мог закончить бой с Кличко за три раунда

Бокс
(1 голосов)

Флойд Мейвезер отдал должное британцу.

Мейвезер: Джошуа мог закончить бой с Кличко за три раунда
Новина українською

Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в апреле 2017 года на Уэмбли техническим нокаутом в 11-м раунде побил Владимира Кличко и отправил украинца на пенсию. В шестом раунде нынешний чемпион WBA, WBO и IBF впервые в карьере побывал в нокдауне, но смог вернуться в бой.

"В бою с Кличко он показал, что у него – большое сердце. Но мы хотим изменить некоторые вещи, сделав его защиту по-настоящему острой и опасной. Я не пытаюсь увести Энтони от его тренеров, но есть вещи, которые мы хотим изменить.

Бой Джошуа – Кличко продлился 11 раундов, но на самом деле их могло быть и три. Бой шел своим чередом, но затем все перевернулось с ног на голову. После этого поединка Энтони хвалил своих тренеров, но я должен хвалить только его. Когда он поднялся после нокдауна и продолжил сражаться", - отметил Мейвезер.

Энтони Джошуа вернется на ринг 20 июня в бою с обязательным претендентом IBF Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).

Ранее UA-Футбол сообщал, что промоутер Джошуа ведет переговоры по бою с Тайсоном Фьюри.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко Энтони Джошуа Флойд Мейвезер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Братство Кличко
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...