Назван возможный соперник Энди Руиса

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энди Руис следующий поединок проведет против Криса Арреолы или Адама Ковнацки.

Возвращение Руиса на ринг запланировано на август. В последнем поединке Руис проиграл в матче-реванше чемпиону WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа единогласным решением судей.

Sources: Andy Ruiz Jr.’s ring return is being planned for August. Two names being discussed for his opponent. Adam Kownacki, who fights Robert Helenius on Saturday on FOX, if he wins as expected. The other option under discussion for the former heavyweight champ: Chris Arreola.