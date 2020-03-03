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Уайт проведет бой с Поветкиным 2 мая

Бокс
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Поединок состоится в Манчестере

Уайт проведет бой с Поветкиным 2 мая
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Британский боксёр и временный чемпион WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) проведет бой против Александра Поветкин (35-2-1, 24 КО) 2 мая в Манчестере. 4 марта боксёры проведут пресс-конференцию.

Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.

На кону будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC.

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В статье: Александр Поветкин Диллиан Уайт
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