Уайт проведет бой с Поветкиным 2 мая

Британский боксёр и временный чемпион WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) проведет бой против Александра Поветкин (35-2-1, 24 КО) 2 мая в Манчестере. 4 марта боксёры проведут пресс-конференцию.

Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.

На кону будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC.