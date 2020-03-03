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Уайт проведет бой с Поветкиным 2 мая
Поединок состоится в Манчестере
Британский боксёр и временный чемпион WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) проведет бой против Александра Поветкин (35-2-1, 24 КО) 2 мая в Манчестере. 4 марта боксёры проведут пресс-конференцию.
Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.
На кону будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC.
Maximum violence!!! @DillianWhyte will defend his @wbcboxing interim World heavyweight title against Alexander Povetkin May 2 @manchesterarena - huge card coming with more announcements this week ???? @skysportsboxing @dazn_usa ???????? pic.twitter.com/unIQjCZOU4— Eddie Hearn (@EddieHearn) March 3, 2020