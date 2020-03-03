Пулев: Стать чемпионом мира в супертяжёлом весе всегда было моей главной целью в жизни

Болгарский боксёр Кубрат Пулев поделился мыслями о предстоящем поединке с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа. Их бой состоится 20 июня в Лондоне.

"Я счастлив, потому что у меня есть возможность показать миру, насколько я силён. Стать чемпионом мира в супертяжёлом весе всегда было моей главной целью в жизни, а 20 июня я планирую исполнить то, что предначертано мне судьбой", — приводит слова Кубрата Пулева BoxingScene.

Напомним, Джошуа провёл предыдущий поединок 7 декабря 2019 года. Тогда он выступил в Саудовской Аравии и единогласным решением судей победил Энди Руиса. Тот успех помог ему вернуть титул чемпиона мира. Что касается Пулева, болгарин последний раз появлялся на ринге в ноябре минувшего года, когда победил Райделла Букера.