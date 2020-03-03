  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа: Ничто не помешает мне победить Пулева
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа: Ничто не помешает мне победить Пулева

Бокс
(1 голосов)

Британец настроен только на победу

Джошуа: Ничто не помешает мне победить Пулева
Новина українською

Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлой весовой категории по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, рассказал об ожиданиях от поединка с болгарином Кубратом Пулевым. Боксёры выйдут на ринг в Лондоне 20 июня.

"20 июня мне предстоит защита титулов в тяжёлом весе. Я вернулся в родной город спустя некоторое время. В северном Лондоне построили потрясающий стадион, и для меня большая честь — собрать боксёрское сообщество со всего мира, чтобы написать историю на новой арене. Ничто не помешает мне победить Пулева", — приводит слова Джошуа BoxingScene.

Бой Джошуа и Пулева пройдёт на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм". В активе 30-летнего британца 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение. 38-летний болгарин одержал 28 побед (в том числе 14 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...