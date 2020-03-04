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Пакьяо проведет бой со Спенсом или Гарсия

Бокс
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Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) продолжает искать соперника.

Пакьяо проведет бой со Спенсом или Гарсия
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В феврале стало известно, что менеджеры Пакьяо на бой в июле рассматривают кандидатуры Эррола Спенса (26-0, 21 КО), Дэнни Гарсия (36-2, 21 КО), Шона Портера (30-3-1, 17 КО) и Майки Гарсия (40-1, 30 КО).

"Мой план вернуться на ринг в июля. Вторая или третья неделя. Мы начнем тренировочный лагерь в апреле. У нас достаточно времени.

Есть много возможных противников. Кто главные кандидаты? Эррол Спенс и Майки Гарсия.

Если я буду драться со Спенсом, то мне нужно сосредоточиться на стратегии, скорости рук и работе ног. У Гарсии другой стиль. Майки агрессор", - приводит слова Пакьяо BoxingScene.

Мэнни Пакьяо в последнем бою в июле прошлого года побил Кита Турмана и завоевал пояс суперчемпиона WBA в полусреднем весе.

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В статье: Мэнни Пакьяо Майки Гарсия Эррол Спенс
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