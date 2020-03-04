Тайсон: Боюсь того человека, которым был прежде

Майк Тайсон на протяжении всей своей жизни борется с контролем собственной агрессии. Сейчас 53-летний боксер испытывает противоречивые чувства – он одновременно ностальгирует по своей прошлой жизни и опасается того, кем был раньше.

"Бои – это искусство. Бои – это война. И я знал об этом все. Именно поэтому мне и страшно. Именно поэтому они все так сильно боялись меня в ринге. Я был рождён для этого. Но те дни давно в прошлом. И сейчас я чувствую себя полностью опустошенным.

Кто я? Я никто... Просто борюсь со своей агрессией, учусь быть смиренным. Именно поэтому я сейчас и плачу. О да, я уже не тот, кем был раньше, и я очень за этим скучаю.

Я не хочу, чтобы тот человек, которым я был раньше, вернулся. Почему так? Потому что он вернется не один. Он принесет с собой обратно весь тот ад. Вся правда в том, что я до чертиков боюсь того человека, которым был прежде...", - говорит Тайсон.

Ранее UA-Футбол вспоминал, как Майк Тайсон 30 лет назад сенсационно проиграл в Японии.