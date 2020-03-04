Редкач может перейти в весовую категорию Ломаченко

На своей странице в Instagram Редкач не исключил, что сего следующий бой пройдет в рамках легкого веса, где доминирует еще один украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО).

Редкач в последнем бою в конце января единогласным решением судей проиграл звездному Дэнни Гарсия (36-2, 21). Иван в восьмом раунде укусил соперника в шею, за что получил годичный «бан» от Атлетической комиссии штата Нью-Йорк.