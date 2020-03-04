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Редкач может перейти в весовую категорию Ломаченко
Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) задумался о смене обстановки.
На своей странице в Instagram Редкач не исключил, что сего следующий бой пройдет в рамках легкого веса, где доминирует еще один украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО).
Редкач в последнем бою в конце января единогласным решением судей проиграл звездному Дэнни Гарсия (36-2, 21). Иван в восьмом раунде укусил соперника в шею, за что получил годичный «бан» от Атлетической комиссии штата Нью-Йорк.
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