Владимир Кличко: Разочарован методами работы Федерации бокса Украины

Как известно, в конце января Виктор Выхрист подписал контракт с немецкой промоутерской компанией и дебютировал на профессиональном ринге. В ответ на это Федерация бокса Украины во главе с Владимиром Продивусом дисквалифицировала его менеджера Андрея Котельника, а у самого боксера могут забрать служебную квартиру и стипендию.

За Выхриста заступился Вячеслав Глазков, заявивший, что при переходе в профессионалы ему пришлось отдать Продивусу 65 тысяч долларов.

Теперь же свое слово взял и Владимир Кличко.

"Наказывать тренера и менеджера Выхриста – это абсолютная глупость.

Чем же тогда Ломаченко со своим легендарным отцом, Усик или мы с братом отличаемся от Выхриста? Всех нас с Виктором объединяет одно – мы хотели развиваться как боксеры.

Честно говоря, прочитав интервью с Вячеславом Глазковым, был разочарован методами работы руководства ФБУ. У меня нет сомнений, что все, сказанное Глазковым, является правдой", - сказал экс-чемпион мира в супертяжелом весе.