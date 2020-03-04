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Владимир Кличко: Разочарован методами работы Федерации бокса Украины

Бокс
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Легендарный экс-чемпион высказался на актуальную тему.

Владимир Кличко: Разочарован методами работы Федерации бокса Украины
Новина українською

Как известно, в конце января Виктор Выхрист подписал контракт с немецкой промоутерской компанией и дебютировал на профессиональном ринге. В ответ на это Федерация бокса Украины во главе с Владимиром Продивусом дисквалифицировала его менеджера Андрея Котельника, а у самого боксера могут забрать служебную квартиру и стипендию.

За Выхриста заступился Вячеслав Глазков, заявивший, что при переходе в профессионалы ему пришлось отдать Продивусу 65 тысяч долларов.

Теперь же свое слово взял и Владимир Кличко.

"Наказывать тренера и менеджера Выхриста – это абсолютная глупость.

Чем же тогда Ломаченко со своим легендарным отцом, Усик или мы с братом отличаемся от Выхриста? Всех нас с Виктором объединяет одно – мы хотели развиваться как боксеры.

Честно говоря, прочитав интервью с Вячеславом Глазковым, был разочарован методами работы руководства ФБУ. У меня нет сомнений, что все, сказанное Глазковым, является правдой", - сказал экс-чемпион мира в супертяжелом весе.

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В статье: Владимир Кличко Виктор Выхрист Федерация бокса Украины
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Источник:
Mixsport.pro
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