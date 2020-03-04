Фьюри может завершить карьеру

Британский боксёр Тайсон Фьюри, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC, подтвердил, что завершит карьеру после боя с соотечественником Энтони Джошуа.

Напомним, Джошуа — обладатель поясов WBA (Super), IBF, WBO и IBO. Таким образом, если они с Фьюри договорятся о бое, победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира.

"У меня осталось ещё два боя, потом настанет время серьёзно задуматься о том, что делать дальше. Сколько можно? Я не проигрываю уже в 31 поединке, уже 12 лет выступаю в профессиональном боксе.

Я уже стал чемпионом мира в тяжёлом весе. После победы над Кличко, я получил все титулы. Думаю, последний бой будет с Энтони Джошуа", — сказал Фьюри на шоу This Morning.