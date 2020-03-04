  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри может завершить карьеру
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри может завершить карьеру

Бокс
(3 голосов)

Это может состояться после боя с Джошуа

Фьюри может завершить карьеру
Новина українською

Британский боксёр Тайсон Фьюри, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC, подтвердил, что завершит карьеру после боя с соотечественником Энтони Джошуа.

Напомним, Джошуа — обладатель поясов WBA (Super), IBF, WBO и IBO. Таким образом, если они с Фьюри договорятся о бое, победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира.

"У меня осталось ещё два боя, потом настанет время серьёзно задуматься о том, что делать дальше. Сколько можно? Я не проигрываю уже в 31 поединке, уже 12 лет выступаю в профессиональном боксе.

Я уже стал чемпионом мира в тяжёлом весе. После победы над Кличко, я получил все титулы. Думаю, последний бой будет с Энтони Джошуа", — сказал Фьюри на шоу This Morning.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...