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Уорд: Рано или поздно, Уайлдер будет жалеть о том, что он говорит

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Экс-чемпион мира считает, что Дионтею Уайлдеру нужна пауза

Уорд: Рано или поздно, Уайлдер будет жалеть о том, что он говорит
Новина українською

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд считает, что Дионтею Уайлдеру лучше взять перерыв, чтобы лучше подготовиться к очередному поединку против Тайсона Фьюри.

"Дионтей сказал, что ему мешал костюм, но он пытался за что-то ухватиться, чтобы объяснить поражение во втором поединке. Но это не самое верное решение, если честно. Кто-то сказал, что сейчас самое подходящее время для него, чтобы на время отступить и обдумать все, а не раздавать интервью. И я согласен с этим мнением.

Почему? Уайлдер говорит то, о чем будет жалеть спустя время. Он устал не от тяжести костюма, а от тяжести Фьюри. Тайсон навалился на него всеми своими 120 кг веса, после чего стал уничтожать Уайлдера своими ударами. Костюм, может, и помешал ему, но уж точно не повлиял на исход реванша", - приводит слова Фьюри Boxing News 24.

Напомним, реванш Уайлдер - Фьюри завершился уже в седьмом раунде, когда команда американца выбросила на ринг белое полотенце. После боя Уайлдер сказал, что победить ему помешал костюм.

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В статье: Андре Уорд Дионтей Уайлдер
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