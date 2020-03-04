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Уайт Поветкин провели дуэль взглядов

Бокс
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Церемония проходила с улыбками на лицах

Уайт Поветкин провели дуэль взглядов
Новина українською

2 мая состоится бой между обладателем титула временного чемпиона WBC Диллианом Уайтом (27-1, 18 КО) и Александром Поветкиным (35-2-1, 24 КО). Поединок пройдет на Manchester Arena.

Во время первой дуэли взглядов, за которой наблюдал промоутер Эдди Хирн, Уайт рассмеялся в лицо своему оппоненту, на что россиянин ответил ухмылкой.

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В статье: Александр Поветкин Диллиан Уайт
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