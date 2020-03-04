Уайт Поветкин провели дуэль взглядов

2 мая состоится бой между обладателем титула временного чемпиона WBC Диллианом Уайтом (27-1, 18 КО) и Александром Поветкиным (35-2-1, 24 КО). Поединок пройдет на Manchester Arena.

Во время первой дуэли взглядов, за которой наблюдал промоутер Эдди Хирн, Уайт рассмеялся в лицо своему оппоненту, на что россиянин ответил ухмылкой.