Джошуа обещает завершить бой с Пулевым в 11 раунде

Джошуа и Пулев подерутся 20 июня в Лондоне на 60-тысячном стадионе Тоттенхэма. Британец проведет защиту титулов WBA, WBO и IBF, а боксер из Болгарии попытается со второй попытки стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

"Пулев в спорте длительное время. Он вышел на топ уровень и потерпел поражение. Так что он знает этот путь. У него был шанс на высшем уровне и теперь он снова возвращается к нему. Очевидно, он постарается его использовать.

Я ожидаю более отполированного, более умного Пулева. И он также может бить. У него есть пару нокаутов в рекорде. Он может боксировать и может бить. Он боксер-панчер. Он как бы похож стилем на меня. Это точно будет хороший поединок. Мы будем боксировать, люди увидят мастерство. И, очевидно, увидят также и нокаут, потому что будут два боксера-панчера. Лучший выйдет победителем.

Мой прогноз на бой? 11 раунд", - сказал Джошуа в интервью порталу IFL TV.