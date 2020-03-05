  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа обещает завершить бой с Пулевым в 11 раунде
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа обещает завершить бой с Пулевым в 11 раунде

Бокс
(1 голосов)

Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) готов досрочно покончить с Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).

Джошуа обещает завершить бой с Пулевым в 11 раунде
Новина українською

Джошуа и Пулев подерутся 20 июня в Лондоне на 60-тысячном стадионе Тоттенхэма. Британец проведет защиту титулов WBA, WBO и IBF, а боксер из Болгарии попытается со второй попытки стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

"Пулев в спорте длительное время. Он вышел на топ уровень и потерпел поражение. Так что он знает этот путь. У него был шанс на высшем уровне и теперь он снова возвращается к нему. Очевидно, он постарается его использовать.

Я ожидаю более отполированного, более умного Пулева. И он также может бить. У него есть пару нокаутов в рекорде. Он может боксировать и может бить. Он боксер-панчер. Он как бы похож стилем на меня. Это точно будет хороший поединок. Мы будем боксировать, люди увидят мастерство. И, очевидно, увидят также и нокаут, потому что будут два боксера-панчера. Лучший выйдет победителем.

Мой прогноз на бой? 11 раунд", - сказал Джошуа в интервью порталу IFL TV.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...