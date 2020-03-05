Эксперт: У Лопеса есть все, чтобы побить Ломаченко

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 13 КО) должны выяснить сильнейшего 30 мая в Нью-Йорке, а на кону будут стоять все титулы в легком весе.

"Я по-прежнему считаю, что Ломаченко победит решением судей, но у Лопеса есть все, чтобы одолеть его. Он самоуверен, он чемпион, и это придаст ему уверенности в своих силах. Он мощный и умелый. Думаю, его шансы на успех очень крутые, особенно если учесть, как Лома выступает в последних боях. По нему попадали, а Линарес еще и уронил.

Теофимо способен подбить его и дожать. Может? Думаю, может. Но я все же поставлю на победу Ломаченко. Лопес мне нравится, но, возможно, такой бой для него – чуть поспешное решение", - говорит Гарсия.

Ранее UA-Футбол сообщал, что мексиканский тренер Джоэл Диас ставит на Ломаченко в бою с Лопесом.