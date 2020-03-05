  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Мейвезер за 600 миллионов готов возобновить карьеру
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мейвезер за 600 миллионов готов возобновить карьеру

Бокс
(1 голосов)

Флойд Мейвезер за очень большие деньги готов вернуться на ринг.

Мейвезер за 600 миллионов готов возобновить карьеру
Новина українською

В интервью британскому изданию Mirror легендарный американец рассказал, на каких условиях может состояться его бой с одной из звезд UFC – Хабибом Нурмагомедовым или Конором Макгрегором.

"Не вижу смысла драться с рядовым бойцом. Я деловой человек.

Есть два имени – Хабиб и Конор. Это стоит 600 миллионов долларов. Риск должен оплачиваться", - сказал Мейвезер.

Флойд Мейвезер завершил карьеру в 2017 году после досрочной победы над экс-чемпионом UFC Конором МакГрегором.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Флойд Мейвезер назвал себя лучшим спортсменом 10-летия.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Флойд Мейвезер Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...