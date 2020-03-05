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Мейвезер за 600 миллионов готов возобновить карьеру
Флойд Мейвезер за очень большие деньги готов вернуться на ринг.
В интервью британскому изданию Mirror легендарный американец рассказал, на каких условиях может состояться его бой с одной из звезд UFC – Хабибом Нурмагомедовым или Конором Макгрегором.
"Не вижу смысла драться с рядовым бойцом. Я деловой человек.
Есть два имени – Хабиб и Конор. Это стоит 600 миллионов долларов. Риск должен оплачиваться", - сказал Мейвезер.
Флойд Мейвезер завершил карьеру в 2017 году после досрочной победы над экс-чемпионом UFC Конором МакГрегором.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Флойд Мейвезер назвал себя лучшим спортсменом 10-летия.