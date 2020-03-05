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Кличко - консультант МОК на олимпийских лицензионных турнирах

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Ранее украинец критиковал Федерацию бокса Украины

Кличко - консультант МОК на олимпийских лицензионных турнирах
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Владимир Кличко стал консультантом МОК на олимпийских лицензионных турнирах к Играм в Токио.

"Всегда считал, что самое главное, чтобы боксеры, которые мечтают выступить на Олимпиаде, не пострадали от всех этих разбирательств. Рад, что МОК создал рабочую группу IOC Boxing Task, которая взяла на себя ответственность за проведение лицензионных турниров.

Моя функция – консультирую IOC, помогаю своей экспертизой. Также мотивирую молодых боксеров, их тренеров и национальные федерации, чтобы они участвовали в квалификационных турнирах. Турниры проходят во всех уголках нашей планеты.

Собираюсь поддерживать боксеров на соревнованиях как амбассадор", – сказал Кличко.

Летом 2019 года МОК лишил AIBA статуса признания и теперь самостоятельно организовывает боксерский турнир на ОИ-2020.

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В статье: Владимир Кличко
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Источник:
ua.tribuna
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