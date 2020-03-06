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Альварес вместо Смита проведет бой с Сондерсом

Бокс
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Названо имя следующего соперника Сауля Альвареса (51-1-2, 36 КО).

Альварес вместо Смита проведет бой с Сондерсом
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Репортер The Ring Гарет Дэйвис в конце февраля сообщил, что Альварес будет драться с «суперчемпионом» WBA во втором среднем весе Каллумом Смитом (27-0, 19 КО).

Теперь же The Athletic и ряд других источников утверждают, что оппонентом Канело по ближайшему бою станет Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО). Официально бой Альварес-Сондерс будет подтвержден в течение ближайших 24 часов.

Альварес и Сондерс подерутся 2 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Известно, что британец за бой с лучшим боксером современности получит около 8 миллионов долларов.

Сауль Альварес в последнем бою в ноябре прошлого года нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом мира в четвертой весовой категории.

Билли Джо Сондерс свой крайний поединок также выиграл нокаутом – в ноябре британец в Лос-Анджелесе досрочно побил Марсело Эстебана Косереса.

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В статье: Билли Джо Сондерс Сауль Альварес
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