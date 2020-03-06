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Уайт допускает, что Чисора побьет Усика

Бокс
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Смелый прогноз британца.

Уайт допускает, что Чисора побьет Усика
Новина українською

«Временный» чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) не спешит списывать со счетов Дерека Чисору (32-9, 23 ОК) в бою с Александром Усиком (17-0, 13 КО).

"Думаю, что Чисора побьет Усика. Но есть несколько условий. Во-первых, ему нужно провести отличный тренировочный лагерь и быть полностью готовым. И во-вторых, Дерек должен быть очень мотивированным", - сказал британец.

Бой Чисора-Усик должен состояться 23 мая в Лондоне. Официально этот поединок еще не подтвержден.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Диллиан Уайт в мае проведет бой с Александром Поветкиным.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора Диллиан Уайт
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Источник:
iSport.ua
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