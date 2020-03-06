Мейвезер намекает, что Усик станет королем супертяжелого веса?

В настоящее время все титулы в супертяжелом весе принадлежат боксерам из Великобритании – Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО). Впрочем, Мейвезер считает, что гегемонии англичан скоро придет конец.

"Все смотрят только на двух супертяжей. Но бокс прекрасен тем, что отличные бойцы есть по всему миру. Они ждут своей возможности.

Скоро будет боксер не из США или Великобритании, который поставит супертяжелый вес на уши. Запомните мои слова, а лучше запишите", - сказал Мейвезер в интервью британскому изданию Mirror.

Александр Усик (17-0, 13 КО) подходит под загадочное описание Мейвезера. Украинец осенью прошлого года дебютировал в супертяжелом весе, а в мае должен провести бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).