Хирн сделал странное заявление. Он хочет поражения Усика?

Александр Усик (17-0, 13 КО) 23 мая в Лондоне проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). В случае победы украинец подтвердит звание обязательного претендента на пояс WBO, которым владеет Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Появление Усика в элите хэвивейта сейчас не выгодно со-промоутеру украинца Эдди Хирну, который мечтает организовать объединительный бой за все титулы между Джошуа и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Усик должен встретиться с победителем боя Джошуа и Пулева. Но у него будет работа 23 мая. Может быть, 24 мая он уже и не будет обязательным претендентом. Посмотрим, что скажет Чисора. Это будет чудовищный бой", - заявил Хирн в комментарии для Sky Sports.

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