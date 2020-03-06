Усик ответил своим критикам

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) в прямом эфире пообщался с подписчиками в своем Instagram, а также ответил на оскорбления со стороны одного из пользователей.

"Есть определенные люди, с которыми хочу поговорить. Я к вам даже лучше отношусь, чем к тем, которые ничего не говорят. Те, которые обзываются, говорят всякие глупости, показывают жесты, вот ты знаешь, о ком я говорю, ты знаешь меня и видишь. Ты заходишь ко мне на страницу, смотришь то, что я делаю, и присылаешь какие-то штучки мне совсем не правильного характера. Так вот, знай, дружище, что меня это вообще никак не задевает и не цепляет, а ты вот сидишь сейчас, смотришь, как я про тебя говорю, и думаешь: «Блин…». А, может, и не думаешь. Мне, кстати, вообще без разницы. Да, если ты такие глупости делаешь, то ты не думаешь.

Просто будь счастлив, серьезно. Если ты сейчас где-то сидишь в комнате, просто подойди к зеркалу и посмотри на себя и задай себе вопрос, кто ты такой и что ты в жизни делаешь, как ты живешь. Потом напиши мне, что ты там увидел.

Давай с тобой увидимся, чая попьем. Я даже тебе заплачу за этот чай. Просто поговорим с тобой.

Эти люди – злые, а я могу им подарить добро. Никто же не знает, почему он злой, почему он негативный, почему он глупости всякие говорит. А если с человеком пообщаться по-доброму, по-хорошему, чаем его угостить, то он станет добрее".