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Джошуа, Фьюри или как вас там, берегитесь: Александр Усик работает на тренировке. Видео

Бокс
(1 голосов)

Украинец отрабатывает удары

Джошуа, Фьюри или как вас там, берегитесь: Александр Усик работает на тренировке. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) продолжает подготовку к следующему бою в дивизионе. Соответствующее видео появилось на странице lomus_official в Instagram:

Напомним, что по предварительной информации Александр Усик 23 мая в Лондоне на арене О2 проведет бой против британца Дерека Чисоры.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Дерек Чисора
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