Джошуа, Фьюри или как вас там, берегитесь: Александр Усик работает на тренировке. Видео

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) продолжает подготовку к следующему бою в дивизионе. Соответствующее видео появилось на странице lomus_official в Instagram:

Напомним, что по предварительной информации Александр Усик 23 мая в Лондоне на арене О2 проведет бой против британца Дерека Чисоры.