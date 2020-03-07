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Джошуа, Фьюри или как вас там, берегитесь: Александр Усик работает на тренировке. Видео
Украинец отрабатывает удары
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) продолжает подготовку к следующему бою в дивизионе. Соответствующее видео появилось на странице lomus_official в Instagram:
Напомним, что по предварительной информации Александр Усик 23 мая в Лондоне на арене О2 проведет бой против британца Дерека Чисоры.
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