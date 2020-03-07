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Джеймс Али Башир: Сейчас в супертяжах нет лучшего боксера, самое время Владимиру вернуться

Бокс
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Джеймс Али Башир: Сейчас в супертяжах нет лучшего боксера, самое время Владимиру вернуться
UA-Футбол
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Бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко, американец Джеймс Али Башир прокомментировал ситуацию в королевском дивизионе. Его слова цитирует tribuna.ua:

"Сейчас в супертяжелом весе нет лучшего боксера. Тайсон Фьюри - не номер один, Джошуа - тоже не первый. Никто сейчас не номер один. Сейчас идеальное время Владимиру Кличко вернуться в бокс. Думаю, он сможет разобраться с этими ребятами" - сказал он.

Напомним, что Александр Усик продолжает подготовку ко второму бою в супертяжах.

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В статье: Владимир Кличко Джеймс Али Башир
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