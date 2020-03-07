Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джеймс Али Башир: Сейчас в супертяжах нет лучшего боксера, самое время Владимиру вернуться
Комментарий специалиста
Бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко, американец Джеймс Али Башир прокомментировал ситуацию в королевском дивизионе. Его слова цитирует tribuna.ua:
"Сейчас в супертяжелом весе нет лучшего боксера. Тайсон Фьюри - не номер один, Джошуа - тоже не первый. Никто сейчас не номер один. Сейчас идеальное время Владимиру Кличко вернуться в бокс. Думаю, он сможет разобраться с этими ребятами" - сказал он.
Напомним, что Александр Усик продолжает подготовку ко второму бою в супертяжах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...