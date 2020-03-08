BoxingScene: Дату и место боя Усик - Чисора официально объявят 13 марта

Авторитетный боксерский портал BoxingScene сообщает, что официальную дату и место проведения боя украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) и британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) объявят 13 марта на специальной пресс-конференции.

Напомним, что по предварительной неподтвержденной информации бой Усик - Чисора состоится 23 мая в Лондоне (Великобритания) на арене О2.

Отметим, что ранее Усик продолжал подготовку к следующему поединку.