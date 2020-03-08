Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
BoxingScene: Дату и место боя Усик - Чисора официально объявят 13 марта
Будет бой
Авторитетный боксерский портал BoxingScene сообщает, что официальную дату и место проведения боя украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) и британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) объявят 13 марта на специальной пресс-конференции.
Напомним, что по предварительной неподтвержденной информации бой Усик - Чисора состоится 23 мая в Лондоне (Великобритания) на арене О2.
Отметим, что ранее Усик продолжал подготовку к следующему поединку.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...