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BoxingScene: Дату и место боя Усик - Чисора официально объявят 13 марта

Бокс
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Будет бой

BoxingScene: Дату и место боя Усик - Чисора официально объявят 13 марта
UA-Футбол
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Авторитетный боксерский портал BoxingScene сообщает, что официальную дату и место проведения боя украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) и британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) объявят 13 марта на специальной пресс-конференции.

Напомним, что по предварительной неподтвержденной информации бой Усик - Чисора состоится 23 мая в Лондоне (Великобритания) на арене О2.

Отметим, что ранее Усик продолжал подготовку к следующему поединку.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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