Промоутер Джошуа: Если не договоримся о бое с Фьюри, то дальше победитель Усик - Чисора

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Херн прокомментировал планы своего подопечного на ближайшее будущее. Его слова цитирует boxingnews24:

"Усик претендент на бой с Джошуа, но сначала ему нужно победить Чисору. Если Энтони не подерется с Фьюри или Уайлдером, то в случае победы над Пулевым в декабре он подерется с победителем боя Усик - Чисора.

Бой Усик и Чисоры - не элиминатор, но когда ты побеждаешь первого номера, то обычно перенимаешь этот статус", - сказал Хирн.

Напомним, что ранее Усик продолжал подготовку к бою с Чисорой.