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Хабиб Нурмагомедов: Лучшие в боксе - Усик, Ломаченко, Альварес и Фьюри
Комментарий бойца UFC
Российский боец UFC, чемпион мира в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился своими мыслями по поводу лучших боксеров современности. Его слова цитирует MMA Fighting:
"Лучшими являются Александр Усик, Василий Ломаченко и Сауль Альварес. Забыл еще Тайсона Фьюри. Из этих четырех кто лучше - сложно сказать. Но мне бы очень хотелось увидеть бой Усика с Фьюри. Это будет очень интересный поединок.
В Усика очень хорошая техника, как и Фьюри. Очень хотел бы увидеть их бой", - сказал Нурмагомедов.
Напомним, что ранее Усик продолжал подготовку к бою против Чисоры.
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