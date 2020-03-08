Хабиб Нурмагомедов: Лучшие в боксе - Усик, Ломаченко, Альварес и Фьюри

Российский боец ​​UFC, чемпион мира в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился своими мыслями по поводу лучших боксеров современности. Его слова цитирует MMA Fighting:

"Лучшими являются Александр Усик, Василий Ломаченко и Сауль Альварес. Забыл еще Тайсона Фьюри. Из этих четырех кто лучше - сложно сказать. Но мне бы очень хотелось увидеть бой Усика с Фьюри. Это будет очень интересный поединок.

В Усика очень хорошая техника, как и Фьюри. Очень хотел бы увидеть их бой", - сказал Нурмагомедов.

Напомним, что ранее Усик продолжал подготовку к бою против Чисоры.