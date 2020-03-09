Майк Тайсон: Надрал бы Мейвезеру задницу без всяких сомнений

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон считает, что смог бы одолеть Флойда Мэйвезера в уличном бою.

"Я думаю, что в уличном бою надрал бы Флойду задницу без всяких сомнений.

Но, наверное, если бы я был в его весовой категории на ринге, он отметелил бы меня. Да, у него очень хорошая техника. Он действительно хорош в том, что делает", – сказал Тайсон.

Напомним, что за всю карьеру Мейвезер не потерпел ни единого поражения.