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Майк Тайсон: Надрал бы Мейвезеру задницу без всяких сомнений

Бокс
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Майк уверен в своем преимуществе

Майк Тайсон: Надрал бы Мейвезеру задницу без всяких сомнений
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон считает, что смог бы одолеть Флойда Мэйвезера в уличном бою.

"Я думаю, что в уличном бою надрал бы Флойду задницу без всяких сомнений.

Но, наверное, если бы я был в его весовой категории на ринге, он отметелил бы меня. Да, у него очень хорошая техника. Он действительно хорош в том, что делает", – сказал Тайсон.

Напомним, что за всю карьеру Мейвезер не потерпел ни единого поражения.

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В статье: Майк Тайсон Флойд Мейвезер
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