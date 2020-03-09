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Хирн: Арум позвонил и предложил организовать бой Джошуа - Фьюри
Пока официальных переговоров не было
Промоутер чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) Эдди Хирн рассказал о переговорах с промоутером британца Тайсона Фьюри Бобом Арумом о поединке их боксеров.
"Конечно, я говорил с Арумом. Мы вели переговоры о бое Джошуа – Пулев.Естественно, мы с ним обсуждали и поединок Джошуа с Фьюри.
Арум первым позвонил мне со словами: "Что мы будем делать, чтобы устроить этот бой?". У нас было несколько бесед касательно боя Фьюри и Джошуа", – сказал Хирн.
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