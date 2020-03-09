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Фьюри подерется в андеркарте боя Усик - Чисора

Бокс
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Официально бой пока не утвержден

Фьюри подерется в андеркарте боя Усик - Чисора
Новина українською

Экс-претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе Хьюи Фьюри следующий бой проведет 23 мая в Манчестере в рамках андеркарда боксерского шоу Александр Усик – Дерек Чисора.

Соперник Фьюри пока не определен.

Напомним, что Хьюи Фьюри – двоюродный брат чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри Хьюи Фьюри
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