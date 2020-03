Бой Постола и Рамиреса официально подтвержден на 9 мая

Бой между чемпионом WBC и WBO Хосе Рамиресом и Виктором Постолом состоится 9 мая во Фресно (США), сообщает Top Rank.

???? JUST ANNOUNCED: The pride of the Central Valley will defend his belts on home turf!



Unified WBC/WBO Super Lightweight champion @RAMIREZBOXING faces former world champ @IcemanPostol at Fresno's Save Mart Center.#RamirezPostol | MAY 9 | ESPN pic.twitter.com/9WgsalRFmI