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Бой Постола и Рамиреса официально подтвержден на 9 мая

Бокс
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Промоутеры подтвердили следующий бой украинца Виктора Постола (31-2, 12 КО).

Бой Постола и Рамиреса официально подтвержден на 9 мая
Новина українською

Бой между чемпионом WBC и WBO Хосе Рамиресом и Виктором Постолом состоится 9 мая во Фресно (США), сообщает Top Rank.

Постол и Рамирес должны были выяснить сильнейшего 1 февраля в Китае, но из-за эпидемии коронавируса в Top Rank отменили вечер бокса.

"Мы рады, что Рамирес и Постол, наконец, сразятся 9 мая в великом городе Фресно. Надеюсь, что болельщики заполнят Save Mart Center в этот особенный вечер", - говорит босс Top Rank Боб Арум.

Ранее UA-Футбол сообщал, что за бой с Рамиресом Виктор Постол заработает 675 тысяч долларов.

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В статье: Виктор Постол Хосе Рамирес
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