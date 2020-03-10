Бой Постола и Рамиреса официально подтвержден на 9 мая

Бой между чемпионом WBC и WBO Хосе Рамиресом и Виктором Постолом состоится 9 мая во Фресно (США), сообщает Top Rank.

???? JUST ANNOUNCED: The pride of the Central Valley will defend his belts on home turf!



Unified WBC/WBO Super Lightweight champion @RAMIREZBOXING faces former world champ @IcemanPostol at Fresno's Save Mart Center.#RamirezPostol | MAY 9 | ESPN pic.twitter.com/9WgsalRFmI — Top Rank Boxing (@trboxing) March 9, 2020

Постол и Рамирес должны были выяснить сильнейшего 1 февраля в Китае, но из-за эпидемии коронавируса в Top Rank отменили вечер бокса.

"Мы рады, что Рамирес и Постол, наконец, сразятся 9 мая в великом городе Фресно. Надеюсь, что болельщики заполнят Save Mart Center в этот особенный вечер", - говорит босс Top Rank Боб Арум.

Ранее UA-Футбол сообщал, что за бой с Рамиресом Виктор Постол заработает 675 тысяч долларов.