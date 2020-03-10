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Звезду YouTube жестоко нокаутировали в спарринге. ВИДЕО

Бокс
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Профессиональный спорт – это не шутки.

Звезду YouTube жестоко нокаутировали в спарринге. ВИДЕО
Новина українською

Популярный блогер Логан Пол в прошлом году в бою с коллегой KSI дебютировал в профессиональном боксе и сразу же проиграл судейским решением.

С тех пор боксерские навыки Пола не особо улучшились. Это подтвердил известный боец UFC Пауло Коста, которому хватило одного удара, чтобы отправить блогера в глубокий нокаут. Звезду YouTube не спас даже защитный шлем.

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В статье: Бокс
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