Звезду YouTube жестоко нокаутировали в спарринге. ВИДЕО

Популярный блогер Логан Пол в прошлом году в бою с коллегой KSI дебютировал в профессиональном боксе и сразу же проиграл судейским решением.

С тех пор боксерские навыки Пола не особо улучшились. Это подтвердил известный боец UFC Пауло Коста, которому хватило одного удара, чтобы отправить блогера в глубокий нокаут. Звезду YouTube не спас даже защитный шлем.