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Президент Top Rank: Ломаченко – большая задача для Лопеса

Бокс
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Комментарий Тодда Дюбёфа.

Президент Top Rank: Ломаченко – большая задача для Лопеса
Новина українською

Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) 30 мая в Нью-Йорке в бою с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) попробует стать вторым в истории Украины абсолютным чемпионом мира по боксу.

"Ломаченко любит собирать титулы. Он хочет драться с лучшими парнями.

Для Лопеса – большая задача справиться с одним из лучших боксеров мира. Это будет увлекательный бой с множеством проблем для обоих парней.

Ломаченко – легенда. Он быстро завоевал этот статус. Лопес – тот, кто стоит на его пути и хочет забрать себе титулы", - сказал Дюбёф для Sky Sports.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Виктор Постол официально узнал дату своего чемпионского боя.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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