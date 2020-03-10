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Майк Тайсон: Понятия не имею, что я делал бы в UFC

Бокс
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Боксер никогда не видел себя в этом виде спорта

Майк Тайсон: Понятия не имею, что я делал бы в UFC
Новина українською

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон сообщил, что никогда не видел себя в UFC.

"Понятия не имею, что я делал бы в UFC. Потому что я смотрел UFC пару раз и видел, как эти парни топчутся по ногам.

У меня худшие ноги в мире, и если бы кто-то топтался по моим ногам, то я сразу же отключился бы. Я просто сдался бы. Тут даже думать не о чем", – сказал Тайсон.

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В статье: Майк Тайсон
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