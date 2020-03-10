Арум: Пакьяо не будет драться с Кроуфордом

Промоутер чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (36-0-0, 27 KO) Боб Арум сообщил, что Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) не собирается проводить бой с его подопечным.

"Пакьяо не будет драться с Кроуфордом. В какой-то мере мне даже не хочется, чтобы Мэнни встречался с ним, потому что это будет опустошение и больно ударит по нему.

Президент MP Promotions Шон Гиббонс и другие парни не хотят, чтобы Пакьяо рисковал. Они понимают, что к чему. Соответственно этот вариант можно исключить.

Также нет смысла рассматривать бой с Дэнни Гарсией, потому что он не является достаточно большим. Сейчас меня больше интересуют парни из первого полусреднего дивизиона, которые в ближайшее время переберутся в полусредний: Рамирес, Прогрейс и Тейлор. Полагаю, это потенциально большие бои для Кроуфорда", – сказал Арум.