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Президент Top Rank: Ломаченко жаждет драться с сильнейшими парнями

Бокс
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Украинец хочет боя с Лопесом

Президент Top Rank: Ломаченко жаждет драться с сильнейшими парнями
Новина українською

Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф прокомментировал предстоящий бой между чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) и украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Ломаченко любит коллекционировать титулы. Василий желает драться с сильнейшими парнями.

Он принимает титулы близко к сердцу. Пережевать одного из королей pound-for-pound – сложная задача для Лопеса. Это будет захватывающий бой, в котором оба бойца столкнутся с множеством проблем.

Ломаченко – легенда. Он очень быстро заслужил этот статус. Лопес – это просто еще один соперник, который стоит на пути Василия и мешает ему завоевать желанный пояс", – сказал Дюбеф.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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