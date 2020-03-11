Мейвезер анонсировал бой с Хабибом

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях анонсировал свой камбэк и назвал имя своего следующего соперника. Им должен стать звездный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

"Если я могу развлечь весь мир, заработав при этом 600 млн долларов, то почему бы и не устроить бои с Конором Макгрегором и Хабибом?

Если я смогу инвестировать еще 600 млн долларов, которые останутся моим детям и внукам, то почему бы и нет? Я буду драться с Хабибом в следующем бою", - цитирует Мейвезера Boxingnews24.

В каком формате Мейвезер планирует драться с Нурмагомедовым, самый высокооплачиваемый боксер в истории не уточняет.

Мейвезер завершил карьеру в 2017 году после досрочной победы над экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором. С профессиональными боксерами 43-летний американец не дрался с 2015 года.