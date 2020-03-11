Хирн: Чисора может стать кошмаром для Усика

Александр Усик (17-0, 13 КО) 23 мая в Лондоне в бою с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) будет защищать статус обязательного претендента WBO в супертяжелом весе. Этот поединок станет для украинца вторым с момента перехода в хэвивейт.

"Это монструозный бой. Он вызвал большой переполох, когда был формально анонсирован. Чем он ближе, тем вызывает все больший интерес, потому что люди начинают сомневаться. Мы знаем, что Усик невероятный, абсолютный чемпион в крузервейте, но в супертяжелом весе будут вопросы. Были вопросы даже с Чеззом Уизерспуном. Так что давайте посмотрим его против Дерека Чисоры.

Если Дерек Чисора сможет повиснуть на нем, быть большим, грубым, голодным супертяжем… Я не думаю, что это будет легко для Александра Усика. По факту, являясь обязательным претендентом для Энтони Джошуа, я считаю, это невероятный, смелый бой для него, потому что если Чисора пройдет через ранние раунды, он будет абсолютным кошмаром для Александра Усика", - заявил Хирн.

Официальное подтверждение боя Александр Усик – Дерек Чисора ожидается на этой неделе.