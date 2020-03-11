Эксперт сделал неожиданный прогноз на бой Ломаченко – Лопес

Экс-тренер Артуро Гатти, Антонио Тарвера, Хасима Рахмана и других известных бойцов считает, что Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) побьет лидера легкого веса Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Я выберу Лопеса. Парень может делать это, он может драться. Я ничего не отнимаю у Ломаченко, но я не думаю, что он дрался с кем-нибудь подобным Теофимо", - сказал Макгирт.

Бой Ломаченко – Лопес должен состояться 30 мая на легендарной арене Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. В случае победы украинец станет абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе.