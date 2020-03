Официально. Бой Усик и Чисора состоится 23 мая

Бой украинского супертяжеловеса Александра Усика (17-0, 13 КО) и британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) официально состоится 23 мая на арене O2 в Лондоне.

Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.

Напомним, что это будет второй поединок Усика после перехода в супертяжелый вес. В октябре 2019 года украинец нокаутировал Чазза Уизерспуна.

Rumble baby rumble!!! Finally official @usykaa v @DerekWarChisora May 23 @TheO2 live on @skysportsboxing @dazn_usa - absolute WAR!!!! pic.twitter.com/iIb2eCU9k1