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Усик: Я усердно работаю в тренировочном лагере, чтобы показать захватывающее выступление 23 мая

Бокс
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Украинец настроен только на победу

Усик: Я усердно работаю в тренировочном лагере, чтобы показать захватывающее выступление 23 мая
Новина українською

Украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал в интервью Sky Sports свой предстоящий поединок против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

"Боксерский поединок в Манчестере в 2018 году был удивительным опытом. Теперь я проведу бой в Лондоне на знаменитой O2 Arena, и мне не терпится снова сразиться с британскими болельщиками.

В тяжелом весе я достиг самых больших высот как бесспорный чемпион, а теперь я иду по тому же пути как супертяж.

Я ожидаю настоящее испытание в поединке с Чисорой – он сильный и выносливый. Я помню, как был любителем и наблюдал за его боем с Виталием Кличко. Он казался таким большим и далеким.

Сейчас я сам сражусь с Чисорой. Я усердно работаю в тренировочном лагере, чтобы показать захватывающее выступление 23 мая. Дорогие друзья, скоро увидимся".

Напомним, бой второй бой Усика в супертяжелом весе состоится 23 мая в Лондоне.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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Источник:
XSport.ua
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