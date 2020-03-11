Усик: Я усердно работаю в тренировочном лагере, чтобы показать захватывающее выступление 23 мая

Украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал в интервью Sky Sports свой предстоящий поединок против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

"Боксерский поединок в Манчестере в 2018 году был удивительным опытом. Теперь я проведу бой в Лондоне на знаменитой O2 Arena, и мне не терпится снова сразиться с британскими болельщиками.

В тяжелом весе я достиг самых больших высот как бесспорный чемпион, а теперь я иду по тому же пути как супертяж.

Я ожидаю настоящее испытание в поединке с Чисорой – он сильный и выносливый. Я помню, как был любителем и наблюдал за его боем с Виталием Кличко. Он казался таким большим и далеким.

Сейчас я сам сражусь с Чисорой. Я усердно работаю в тренировочном лагере, чтобы показать захватывающее выступление 23 мая. Дорогие друзья, скоро увидимся".

Напомним, бой второй бой Усика в супертяжелом весе состоится 23 мая в Лондоне.