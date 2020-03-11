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Усик: Я усердно работаю в тренировочном лагере, чтобы показать захватывающее выступление 23 мая
Украинец настроен только на победу
Украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал в интервью Sky Sports свой предстоящий поединок против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).
"Боксерский поединок в Манчестере в 2018 году был удивительным опытом. Теперь я проведу бой в Лондоне на знаменитой O2 Arena, и мне не терпится снова сразиться с британскими болельщиками.
В тяжелом весе я достиг самых больших высот как бесспорный чемпион, а теперь я иду по тому же пути как супертяж.
Я ожидаю настоящее испытание в поединке с Чисорой – он сильный и выносливый. Я помню, как был любителем и наблюдал за его боем с Виталием Кличко. Он казался таким большим и далеким.
Сейчас я сам сражусь с Чисорой. Я усердно работаю в тренировочном лагере, чтобы показать захватывающее выступление 23 мая. Дорогие друзья, скоро увидимся".
Напомним, бой второй бой Усика в супертяжелом весе состоится 23 мая в Лондоне.