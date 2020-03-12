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Усик – Чисора. Эффектное промо-видео боя
Официальный YouTube-канал Александра Усика (17-0, 13 КО) анонсирует следующий бой украинца.
Усик 23 мая в Лондоне проведет бой с известным британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Это будет второй бой украинца в супертяжелом весе.
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