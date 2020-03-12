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Усик прилетел на пресс-конференцию перед боем с Чисорой
Украинец проведет бой 13 марта
Обязательный претендент на пояс WBO в супертяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) прилетел в Лондон, где 13 марта пройдет пресс-конференция перед его боем с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).
Отдельно отметим то, что украинец ходит в маске, чтобы обезопасить себя от коронавируса.
???????? ???? ???????? @usykaa lands in London for tomorrow’s #UsykChisora launch press conference ???? pic.twitter.com/lHsSrVOZ2W— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 12, 2020
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