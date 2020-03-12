Усик прилетел на пресс-конференцию перед боем с Чисорой

Обязательный претендент на пояс WBO в супертяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) прилетел в Лондон, где 13 марта пройдет пресс-конференция перед его боем с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

Отдельно отметим то, что украинец ходит в маске, чтобы обезопасить себя от коронавируса.