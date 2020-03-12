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Финал WBSS в Риге не состоится
Событие, скорее всего, будет перенесено
"Арена Рига", которая должна была принять финал Всемирной боксерской суперсерии Бриедис – Дортикос, отменила все запланированные мероприятия до 14 апреля.
Об отмене всех собраний, которые могут посетить более 200 человек, объявило правительство Латвии, чтобы обезопасить страну от распространения коронавируса. Арена в Риге последовала этому указу.
Скорее всего финальный бой может быть перенесен на другую дату.
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