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Финал WBSS в Риге не состоится

Бокс
(1 голосов)

Событие, скорее всего, будет перенесено

Финал WBSS в Риге не состоится
Новина українською

"Арена Рига", которая должна была принять финал Всемирной боксерской суперсерии Бриедис – Дортикос, отменила все запланированные мероприятия до 14 апреля.

Об отмене всех собраний, которые могут посетить более 200 человек, объявило правительство Латвии, чтобы обезопасить страну от распространения коронавируса. Арена в Риге последовала этому указу.

Скорее всего финальный бой может быть перенесен на другую дату.

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В статье: Рига Арена Рига
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