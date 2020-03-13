Усик призвал Чисору быть джентльменом

Усик обратился к Дереку Чисоре (32-9, 23 КО), который накануне заявил, что может обругать украинца, а тот все равно ничего не поймет, поскольку не знает английского.

"Давай вести себя, как джентльмены. Но если ты не хочешь этого делать, то я тебя не могу заставить. Веди себя, как хочешь", - сказал украинец по прибытию в Лондон на пресс-конференцию.

Усик и Чисора подерутся 23 мая в Лондоне на арене О2, где в августе прошлого года Василий Ломаченко побил Люка Кэмпбелла и завоевал вакантный титул WBO.

В случае победы над Чисорой Усик в конце 2020 года может встретиться с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.