Усик призвал Чисору быть джентльменом

Усик обратился к Дереку Чисоре (32-9, 23 КО), который накануне заявил, что может обругать украинца, а тот все равно ничего не поймет, поскольку не знает английского.

"Давай вести себя, как джентльмены. Но если ты не хочешь этого делать, то я тебя не могу заставить. Веди себя, как хочешь", - сказал украинец по прибытию в Лондон на пресс-конференцию.

