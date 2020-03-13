  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик призвал Чисору быть джентльменом
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик призвал Чисору быть джентльменом

Бокс
(2 голосов)

Александр Усик (17-0, 13 КО) не хочет грязи.

Усик призвал Чисору быть джентльменом
Новина українською

Усик обратился к Дереку Чисоре (32-9, 23 КО), который накануне заявил, что может обругать украинца, а тот все равно ничего не поймет, поскольку не знает английского.

"Давай вести себя, как джентльмены. Но если ты не хочешь этого делать, то я тебя не могу заставить. Веди себя, как хочешь", - сказал украинец по прибытию в Лондон на пресс-конференцию.

Усик и Чисора подерутся 23 мая в Лондоне на арене О2, где в августе прошлого года Василий Ломаченко побил Люка Кэмпбелла и завоевал вакантный титул WBO.

В случае победы над Чисорой Усик в конце 2020 года может встретиться с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Дерек Чисора
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...