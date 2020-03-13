Усик: Бой с Чисорой – большое испытание

Усик 23 мая в Лондоне проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Украинец будет защищать статус обязательного претендент на титул WBO в супертяжелом весе.

"Я до конца еще не вкусил супертяжелый вес. Думаю, бой с Чисорой будет большим испытанием для меня, и я буду очень усердно готовиться к нему. Как я и готовлюсь ко всем поединкам.

Смотрел, когда Чисора ударил Виталия Кличко и плевался водой в Володю. Я думаю, что Чисора уже перерос это. Он будет более серьезно ко всему относиться. Мы закатим хорошее шоу для фанатов бокса.

Чисора значительно вырос после поединка с Кличко. Мне нравятся смотреть его поединки. Я люблю наблюдать то, что он делает", - сказал Усик в интервью для YouTube-канала промоутерской компании Matchroom Boxing.

Ранее Александр Усик призвал Дерека Чисору быть джентльменом.